Медведев полагает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию

Американский лидер всегда возвращается, отметил зампред СБ РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, сделавший накануне ряд резких заявлений в адрес России, вполне вероятно, скоро снова сменит тон. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца - кокс и тремор, у поляка - снюс во рту", - написал Медведев в своем Telegram-канале. А Трамп, продолжил он, "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия". "Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и "бумажный тигр", - перечислил политик.

Однако, уверен Медведев, Трамп "вернется". "Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им [Илоном] Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо", - заключил зампред Совбеза РФ.