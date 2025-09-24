Глава российского МИД подтвердил позицию страны о необходимости прекращения торгово-экономической и финансовой блокады

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом подтвердил принципиальную позицию РФ о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию Российской Федерации о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключения страны из американского списка государств - спонсоров терроризма", - отметили в министерстве.

"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели сверку часов по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства, - информировали в МИД РФ. - Подчеркнут взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества на торгово-экономическом направлении".

Кроме того, совпадают подходы по подавляющему большинству вопросов глобальной и региональной повестки. "Выражено стремление обеих сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, включая БРИКС", - говорится в сообщении.