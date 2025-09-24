Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил развитие искусственного интеллекта с гонкой вооружений

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что гонка искусственного интеллекта между геополитическими оппонентами может нести в себе экзистенциальный риск для человечества, сравнимый с гонкой вооружений.

"Так называемая гонка искусственного интеллекта, стремление опередить геополитических оппонентов путем быстрого расширения границ технологии, которая до конца неизвестна и неконтролируема, без соразмерных усилий по обеспечению безопасности искусственного интеллекта для всех акторов, вполне может, как и гонка вооружений, нести в себе экзистенциальный риск для дальнейшего существования человечества", - сказал Полянский 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту.

Он убежден, что обсуждение этой темы в Совете Безопасности преждевременно и нецелесообразно. Полянский указал на "неестественный перекос в сторону представительства стран Запада" в Совбезе и риск того, что эта группа государств "попытается навязать всему международному сообществу свой узкокорыстный подход".

Вместо этого он предложил обсуждать военные и безопасностные аспекты ИИ на профильных инклюзивных площадках, таких как рабочая группа ООН по международной информационной безопасности или группа правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений.