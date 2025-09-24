Министр иностранных дел России и глава сербского ведомства Марко Джурич также обсудили ситуацию в Косово

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с сербским коллегой Марко Джуричем обсудил ситуацию в Косове и подтвердил всецелую поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина), - информировали в министерстве. - С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения основополагающих резолюции СБ ООН 1244 и Общего (Дейтонского) рамочного соглашения о мире для достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования на Балканах".

В МИД РФ отметили, что отношения стратегического партнерства между странами развиваются поступательно, интенсивность и содержательность контактов в условиях кризиса системы международных отношений сохраняется. В министерстве также подчеркнули, что на встрече стороны обсудили основные вопросы взаимодействия.