Эксперт Карчаа напомнил генсеку ООН, что "Москва слезам не верит"

Так депутат Законодательного собрания Запорожской области ответил на обеспокоенность Антониу Гутерриша атаками на ЗАЭС и указал, что до сих пор нет механизмов предотвращения ударов по станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую АЭС, несмотря на заявления ООН и МАГАТЭ о недопустимости ударов по атомным объектам, поскольку до сих пор нет механизмов превентивного воздействия и наказания. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

23 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что угроза ядерным объектам в конфликте, в частности в отношении ЗАЭС, вызывает обеспокоенность, и все стороны должны обеспечить их безопасность.

"Проблема ООН состоит в том, что они дальше слов, дальше озабоченностей и выражения тревог не идут. И как показывает реальная практика, идти особо не хотят. Мы живем в условиях новых вызовов. Эти вызовы реально опасны. А механизмов предотвращения, купирования, нейтрализации, наказания и превентивного воздействия на киевский режим нет. Москва слезам не верит, Москва верит поступкам. А поступков, то есть механизмов предотвращения ударов по Запорожской АЭС как не было, так и нет, хотя они нужны были еще начиная с лета 2022 года", - сказал Карчаа.

23 сентября ЗАЭС в десятый раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ. Запасов топлива для генераторов достаточно, сообщили на станции. При этом сроки восстановления внешнего энергоснабжения неизвестны из-за угроз атак украинских войск по месту повреждения, которое находится недалеко от территории станции.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта. 16 сентября ВСУ обстреляли район расположения складов с топливом для резервных генераторов станции.