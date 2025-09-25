Как отметил глава комитета Госдумы по обороне, уже фиксировалось перемещение самолетов из Великобритании и Франции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Европы готовятся к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с РФ, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Все это происходит под прикрытием сообщений о якобы нарушении Россией воздушных границ, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российской стороной, а также об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами. В Москве эти обвинения называли голословными и не исключали, что речь идет о провокации.

"Им (европейцам) пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное, - сказал депутат, комментируя ситуацию с беспилотниками. - Но надо понимать, что, возможно, под прикрытием вот этой болтовни идет скрытное развертывание и подготовка к передислоцированию авиации и средств противовоздушной обороны на границу с Россией либо с Украиной. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и уже фиксируем перемещение ряда самолетов из Франции, из Великобритании".

Картаполов подчеркнул, что от современной Европы можно ожидать чего угодно, "потому что у руля стоят абсолютно безответственные политики, которым плевать на собственных граждан". По мнению парламентария, исключение составляют только Венгрия, Словакия и Сербия. "Все остальные - это марионетки ЕС. И что им скажут там, либо в Брюсселе, либо в Лондоне, то они и будут делать", - добавил он.

Глава думского комитета отметил, что разговаривать с европейскими лидерами и объяснять им что-то "абсолютно бессмысленно и бесполезно". "Уровень их интеллекта крайне низкий, а уровень бессовестности, к сожалению, невообразимо высок", - заключил Картаполов.