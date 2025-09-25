МИД РФ внимательно следит за предстоящими выборами в Молдавии

Москва надеется на их объективность и выступает за восстановление отношений с Кишиневом, говорится в комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия внимательно следит за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии, надеется на их объективность и выступает за восстановление отношений с республикой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами", - указала дипломат.

Захарова отметила, что предшествовавшая выборам электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. "В стремлении любым путем сохранить власть правящие круги и их европейские спонсоры задействовали весь спектр тоталитарных механизмов - аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, прежде всего, русскоязычных, внесудебное преследование несогласных", - отметила она.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, в Молдавии применяется "селективный подход в отношении избирателей за рубежом". "Если в Северной Америке и Западной Европе для них открывается 280 участков и разрешено голосование по почте, то для многотысячной диаспоры в России участков будет всего два (на них смогут проголосовать только 10 тыс. человек). Для жителей Приднестровья их будет 12", - пояснила Захарова.

По словам дипломата, отличительной чертой этой электоральной кампании "стало нагнетание антироссийской риторики и раскручивание бездоказательных утверждений о вмешательстве России во внутренние дела Молдавии". "Это происходило на фоне многочисленных неприкрытых фактов прямого вмешательства Евросоюза в молдавские дела. Только в июне - сентябре Кишинев посетило более 20 европейских политиков и чиновников, которые открыто агитировали в пользу конкретных политических сил и обещали продолжить финансовое содействие республике в случае их победы", - отметила Захарова.

Кульминацией русофобии, как указала официальный представитель МИД РФ, стал немотивированный отказ в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей. "Тем самым Кишинев не только нарушил свои международные обязательства, но и продемонстрировал пренебрежение к демократическим ценностям и международным организациям, в которых он участвует, в данном случае - ОБСЕ", - указала она.

Русофобские выпады

Как отметила Захарова, власти Молдавии "настолько боятся выборов, что препятствуют и выдвижению кандидатов, и участию в голосовании, и наблюдению за ним". В то же время она подчеркнула, что русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван. "Жители республики знают свою историю и помнят, что Россия всегда - с XV века до настоящего времени - выступала и выступает в защиту государственности, культурной и религиозной идентичности молдавского народа", - пояснила она.

Захарова напомнила, что периоды нахождения в составе Российской Империи и Советского Союза были для молдавской земли и ее народа эпохой расцвета: развивались экономика, транспортная система, сфера образования и культура, увеличивалась численность населения, делалось все, чтобы сохранить молдавскую национальную идентичность и самобытность.

"С этим контрастирует нынешнее бедственное положение Молдавии. Государственный долг страны превысил $7 млрд, уровень абсолютной бедности повысился до 33,6%, инфляция достигла 7%. Торговый дисбаланс перевалил за $6 млрд, уровень теневой экономики достиг 37,1% ВВП. В сравнении с 2022 годом темпы промышленного производства сократились на 4,5%, выпуск сельхозпродукции - на 4,3%. Во многом это происходит из-за свертывания связей с Россией и другими странами СНГ", - отметила дипломат.

Как указала официальный представитель МИД РФ, для большинства молдаван Россия остается проверенным, надежным другом. "Жители республики не поддерживают навязываемые им извне чуждые установки и хотят сохранить собственную историю, культуру, морально-нравственные и семейные ценности. Они понимают, что настоящая безопасность и благополучие возможны только через поддержание равноправного взаимоуважительного сотрудничества со всеми странами", - заключила Захарова.

О выборах в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим выборам ЦИК республики увеличила количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. В России по-прежнему будут функционировать два участка. Ранее Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии. ЦИК Молдавии отказала членам Общественной палаты РФ в аккредитации в качестве иностранных наблюдателей.