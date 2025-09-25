РФ подтверждает настрой на укрепление связей с Малави после выборов в республике

Согласно информации избирательной комиссии Малави, на выборах главы государства убедительную победу одержал занимавший этот пост ранее с 2014 по 2020 год Питер Мутарика, который набрал 56,8% голосов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российская сторона подтверждает настрой на развитие и укрепление отношений с Малави после всеобщих выборов в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее развитие и укрепление отношений с Республикой Малави, тесного взаимодействия с Лилонгве в международных и региональных делах", - указали в дипведомстве.

Такая оценка была приведена в связи с состоявшимися 16 сентября в Малави всеобщими выборами, в ходе которых избиратели голосовали за кандидатов в президенты страны, парламент и местные органы власти.

"Согласно информации избирательной комиссии Малави, на выборах главы государства убедительную победу одержал занимавший этот пост ранее с 2014 по 2020 год Питер Мутарика, который набрал 56,8% голосов. По итогам парламентских выборов, большинство мест в законодательном органе страны получила Демократическая прогрессивная партия Малави", - заметили в МИД.

"Эти результаты свидетельствуют о широкой поддержке Питера Мутарики, его курса на укрепление государственности и обеспечение внутренней стабильности, проведение преобразований в социально-экономической сфере на основе защиты прав и интересов различных групп и слоев малавийского общества", - подчеркнули в МИД.