Президент поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за конструктивное взаимодействие

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.

Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире.

"Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу", - сказал Путин.