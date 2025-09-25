Как считает Сергей Нечаев, в связи с этим возникают сомнения в "объективности, беспристрастности и прозрачности проводимых следственных действий"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что все инициативы Москвы в вопросе расследования обстоятельств подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были проигнорированы, многочисленные запросы о правовой помощи остаются без ответа по существу.

"С момента осуществления террористических актов против "Северных потоков" прошло ровно три года. Три года мировую общественность продолжают держать в неведении об исполнителях и заказчиках беспрецедентной диверсии против крупнейшего объекта европейской газовой инфраструктуры. Страны Запада, обычно скорые на вынесение ничем не подтвержденных обвинительных вердиктов против России, демонстрируют в данном случае удивительную неспешность, высказывая полное и безоговорочное доверие германской прокуратуре, призывая дать ей возможность "спокойно работать", - говорится в комментарии посла.

Россия, как отметил дипломат, изначально настаивала на полномасштабном международном расследовании подрывов газопроводов, призывала объединить усилия, подключив опытных российских экспертов. "Все наши инициативы были проигнорированы. Многочисленные запросы о правовой помощи остаются без ответа по существу. Это заставляет усомниться в объективности, беспристрастности и прозрачности проводимых следственных действий", - констатировал посол.

Настоятельно вбрасываемые в СМИ версии с попыткой списать теракт на неких украинских дайверов-любителей, якобы действовавших в одиночку, по словам Нечаева, "выглядят неубедительно". Дипломат напомнил, что помимо разрушения газопроводов, на строительство которых ушли многие годы, и нанесенного инвесторам огромного финансового ущерба, теракт привел к крупнейшему в истории единовременному выбросу метана в атмосферу, нанесшему колоссальный ущерб окружающей среде. "Такие действия не должны и не могут остаться безнаказанными, кто бы их ни совершил", - резюмировал посол РФ.