РФ, КНР, Иран и Пакистан проводят встречу по Афганистану на полях сессии ГА ООН

Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по этому вопросу, отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Консультации "четверки" стран (Россия, Китай, Иран, Пакистан) по афганской проблематике проходят на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

"Рассчитываю, что обменяемся оценками ситуации в Афганистане в свете ситуации, которая развивается достаточно быстро. И наш диалог всегда был полезен. Уверен, что и сегодня мы обменяемся оценками и наметим дальнейшие шаги", - сказал в начале встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Далее встреча перешла в закрытый для прессы формат.