Захарова: новость о "предупреждении" Европы в адрес РФ - русофобская фантазия

Официальный представитель МИД предполагает, что заявление о предупреждении со стороны Запада на самом деле является придумкой конкретного информационного агентства

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Новость о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты является фантазией в угоду русофобии. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Информационное агентство Bloomberg ранее выступило с утверждением, что Западная Европа предупредила Россию о готовности отвечать в "полную силу" на возможные случаи вторжения в свое воздушное пространство, в том числе сбивать самолеты-нарушители. По версии агентства, упомянутая позиция была доведена до сведения России в ходе "напряженной встречи в Москве", которая якобы прошла в МИД России.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь, - отреагировала Захарова. - Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно". Дипломат добавила, что эта "новость в кавычках" была "состряпана для того, чтобы развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".

"Мне кажется, что это делается намеренно и специально в целях придания большей звучности заявлениям представителей стран Европейского союза, которые нагнетают вот эту агрессивную риторику и, соответственно, атмосферу вокруг России и вообще будущего европейского континента, - продолжила официальный представитель МИД. - Когда бесконечно говорят о необходимости милитаризации, о необходимости расправиться с нашей страной разными методами. Обвинения, опять там, в беспилотниках, в кибератаках и так далее".

Полный текст интервью будет опубликован в 14:00 мск.