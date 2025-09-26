Захарова: оценки, что Зеленский слетел с катушек, смягчены

Официальный представитель МИД РФ назвала Владимира Зеленского тяжело зависимым и нездоровым человеком

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Оценки иностранных журналистов о том, что Владимир Зеленский слетел с катушек, смягчены. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, они смягчают. Реальность такова, что Зеленский сидит на каких-то препаратах, об этом говорит и его внешний вид, и физиономистика, и поведение, - сказала дипломат. - Есть какие-то, наверное, его личностные настройки и особенности. Но то, что там прием препаратов идет полным ходом, - еще раз говорю, правда, не знаю, [какие именно], - знаю, что говорили о нем его коллеги по КВН: тогда были одни препараты. Что сейчас за препараты - сказать не могу. Просто не знаю. Но очевидно, что, к сожалению, все это прогрессирует".

Захарова подчеркнула , что в этом случае вопрос не художественной оценки, а констатация факта: "Это тяжело зависимый, очевидно, нездоровый - и в физическом плане, и теперь уже в душевном - человек".

Полный текст интервью будет опубликован в 14:00 мск.