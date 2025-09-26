Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Глава ЦИК Элла Памфилова подняла вопрос о том, что Бюро не защищает права граждан РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которая не защищает права россиян. Такую оценку глава государства дал на состоявшейся 25 сентября поздно вечером в Кремле встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой.

"Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", - сказал Путин

Президент отметил, что на этот счет нужно "обязательно и с МИД посоветоваться, и с депутатами обеих палат". "Поговорим, подумаем на эту тему", - пообещал российский лидер.

Во время доклада президенту Памфилова задалась вопросом, зачем БДИПЧ ОБСЕ нужно России.

"Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права", - возмутилась глава Центризбиркома. В качестве свежего примера она привела недопуск российских наблюдателей на выборы в Молдавии.

Памфилова назвала ОБСЕ абсолютно закрытой и недемократичной организацией, чьи выводы навязаны "хозяевами".

"Получается, что мы легитимизируем их выводы своим участием, - констатировала председатель Центризбиркома. - Я прошу еще раз с МИД подумать об этом. Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала".