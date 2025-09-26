Захарова: настрой российской делегации в ООН отражен в жесте Лаврова

Глава МИД России показал большой палец вверх

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Настрой российской делегации на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) отражен в жесте главы МИД РФ Сергея Лаврова, показавшего большой палец вверх. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Что касается нашей делегации, то атмосфера рабочая, характерным жестом Сергей Викторович Лавров ее обозначил", - сказала дипломат.

Она отметила, что каждый день запланировано "более десяти встреч двусторонних, многосторонних, включая выступления, комментарии для СМИ, подписание документов".

"Все это не только в штаб-квартире [ООН], есть мероприятия на выезде, в постпредстве других стран, на нейтральных площадках. Так что работа кипит, идет, и я думаю, что вы это тоже чувствуете", - добавила Захарова.

Ранее Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия начала работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

80-я сессия Генассамблеи всемирной организации примечательна также тем, что в ходе нее состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.

