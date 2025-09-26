26 сентября, 13:46,
обновлено 26 сентября, 14:03

Песков: мысли киевского режима о войне, а не о мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
По словам пресс-секретаря РФ, Владимир Зеленский сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России могут указывать на то, что мысли киевского режима о войне, а не о мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он [Зеленский] сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно и, наверно, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире", - указал Песков, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ. 

