МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реальное положение дел на фронтах и переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте такжеВозможность отказа Турции от российского газа и угрозы Зеленского. Темы брифинга Пескова
Представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, отметил, что тот пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка.
"Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются", - подчеркнул он.
В новость внесена правка (14:49 мск) - передается исправлением первого абзаца.