По словам пресс-секретаря РФ, Владимир Зеленский пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реальное положение дел на фронтах и переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, отметил, что тот пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка.

"Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются", - подчеркнул он.

