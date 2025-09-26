Кремль надеется, что следствие по подрыву "Северных потоков" будет завершено

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, факт ареста конкретного подозреваемого "красноречиво говорит" о том, кто стоит за преступлением

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что следствие в Германии по подрыву "Северных потоков" в 2022 году будет доведено до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается того, кто за этим стоит, - мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием. Немцы ведут следствие. Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено", - сказал представитель Кремля.