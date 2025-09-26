Песков: Зеленский пытается убедить своих "кормильцев", что он хороший "вояка"

Владимир Зеленский прикладывает для этого отчаянные усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сыплет угрозами, в том числе в адрес России, в попытках убедить своих "кормильцев", что он хороший и удачливый вояка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно", - отметил представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ.