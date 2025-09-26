По словам пресс-секретаря президента РФ, очевидно, кто потворствовал этому

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Диверсия на "Северных потоках" в 2022 году была невозможна без ведома администрации Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Кто потворствовал этому - очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - сказал представитель Кремля.