МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Диверсия на "Северных потоках" в 2022 году была невозможна без ведома администрации Джо Байдена.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Кто потворствовал этому - очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - сказал представитель Кремля.