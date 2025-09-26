Пресс-секретарь российского лидера ответил на соответствующий вопрос

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, что все полеты самолетов ВС РФ осуществляются в строгом соответствии с международными правилами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы настаиваем на том, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, как отреагирует Москва, возникнут ли вновь разногласия и страны НАТО примут какие-то военные меры, Песков заявил, что "об этом даже не хочется говорить".