В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Британии на российском направлении, указали в дипведомстве РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия ввела санкции против представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - информировали в министерстве.

Персоналии

В санкционный список вошли подданные Великобритании, а также "сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию".

Санкции, в частности, введены в отношении основателя и исполнительного директора британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймса Бирна, заместителя директора Управления по применению торговых санкций Министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анны Дибел-Юнг, депутата Палаты общин парламента Великобритании от Шотландской национальной партии Дэвида Дугана, начальника Управления по применению финансовых санкций МИД Великобритании Макса Петрокофски.

Кроме того, в список внесен ряд представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

Ответные меры

В Лондоне "не оставляют надежд с помощью подконтрольного киевского режима все же нанести нашей стране стратегическое поражение", указали в МИД РФ. "Дабы продлить жизнь терпящему одно поражение за другим "украинскому проекту", в минувшие дни в ход пущены обкатанные британцами инструменты манипуляции сознанием: очередной виток антироссийской шпиономании, фантазии о якобы нависшей над Европой "военной угрозе", с помпой объявленные экономические ограничения, правда, бьющие в основном по британской же экономике", - акцентировали внимание на Смоленской площади.

Циничные антироссийские авантюры "продолжают исправно финансироваться Лондоном в ущерб деградирующей социально-экономической и, как следствие, внутриполитической обстановке в стране", говорится в заявлении МИД. "Ситуация с выполнением британским правительством базовых социальных обязательств перед собственным населением с каждым месяцем все сильнее напоминает "Тришкин кафтан" - будь то в сфере сдерживания нелегальной миграции и разгула уличной преступности или стимулирования экономического роста", - указали в дипведомстве.

"Любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и "изоляцией" России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны, - подчеркнули в МИД РФ. - Работа над расширением российского стоп-листа, обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряженности в Европе и мире, будет продолжена".