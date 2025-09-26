Губернатор Херсонской области подчеркнул, что Белоруссия не раз помогала региону, в том числе в организации летнего отдыха для детей и обеспечении жителей гуманитарными грузами

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Готовностью построить АЭС для энергоснабжения Донбасса и Новороссии президент Белоруссии Александр Лукашенко показал лидерам других стран пример стойкости перед давлением со стороны европейских государств. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Пока лидеры европейских стран продолжают попытки оказать давление на Россию и ее партнеров, выдумывая очередные экономические и прочие ограничения, Александр Григорьевич показал всем пример стойкости перед любыми препонами со стороны коллективного Запада. И его готовность поддержать Донбасс и Новороссию не вызывает у нас ничего кроме благодарности и признательности", - сказал Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что Белоруссия и до этого не раз помогала Херсонской области, в том числе в организации летнего отдыха для детей и обеспечении жителей гуманитарными грузами.

Ранее Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на Донбасс и Новороссию.