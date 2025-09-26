По его данным, причиной этому являются беспорядки в республике

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российским гражданам, находящимся на Мадагаскаре, рекомендуется соблюдать осторожность на фоне беспорядков в республике. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства России в Республике Мадагаскар и Союзе Коморских Островов.

"На фоне происходящих в стране беспорядков рекомендуем находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей", - указали в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что на Мадагаскаре прошли массовые протесты из-за перебоев с подачей воды и электроэнергии. Демонстрации в столице - Антананариву - и нескольких других крупных городах вылились в погромы и столкновения с силами правопорядка.