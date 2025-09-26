Президент РФ отметил, что результат прошедшего Единого дня голосования - "это в том числе и, может быть, прежде всего готовность и желание людей поддержать свою страну"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ, проголосовав за избранных губернаторов, ждут от них работы во благо России. Они ожидают результата не в глобальном измерении, а в конкретном регионе, городе и поселке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, пожелав им успешной работы.

"Хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы, достижения тех результатов, которых от вас ждут люди", - сказал он и отложил бумаги с заготовленной речью.

Обращаясь к губернаторам, Путин отметил, что результат прошедшего недавно Единого дня голосования - "это в том числе и, может быть, прежде всего готовность и желание людей поддержать Россию, поддержать свою страну", оказать доверие людям, от которых зависит состояние экономики и социальной сферы региона.

"Но именно это желание направлено на то, чтобы не конкретного человека с его амбициями поднять куда-то наверх, а направлено на то, чтобы страну сделать сильнее. Но реальное воплощение этих чаяний зависит от вас", - подчеркнул президент.

"И я очень рассчитываю на то, что с пониманием этого запроса вы и будете работать - во благо России в целом и во благо тех людей, которые пришли и проголосовали за вас. И ждут от вас результата не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе и поселке. И я, честно говоря, рассчитываю именно на такое качество вашей, нашей совместной работы", - подытожил глава государства.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент.