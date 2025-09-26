Посол РФ назвал бездоказательными обвинения Молдавии накануне выборов

Вмешательство было и с украинской стороны, якобы Россия хочет превратить Молдову в Ливан, отметил Олег Озеров

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал абсолютно бездоказательными заявления первых лиц Молдавии, которые накануне выборов говорили о якобы существующих угрозах со стороны России.

"[Удивили] в том числе облыжными (заведомо ложными - прим. ТАСС) и абсолютно бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны. Фантазии людей, которые выдвигали эти обвинения, не было конца. <…> И 10 тыс. военных с дипломатическими паспортами. Вмешательство здесь было и с украинской стороны, якобы Россия хочет превратить Молдову в Ливан. Более фантастических изобретений я, честно говоря, никогда не слышал. Наверное, только прибалты могут посоревноваться. Это их любимый спорт. Но мне кажется, что в этот раз некоторые молдавские политики их переплюнули", - сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.