В Кишиневе сами не уверены, прозрачный ли процесс голосования, отметил Олег Озеров

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Недопуск ряда иностранных наблюдателей на парламентские выборы в Молдавии ставит под сомнение их корректность.

Об этом сказал посол РФ в республике Олег Озеров, отвечая на вопросы журналистов.

"Не допуская наблюдателей, вы тем самым говорите, что вы им не доверяете. А если вы им не доверяете, то, значит, вы не уверены в том, что процесс у вас до конца прозрачный и демократический", - прокомментировал дипломат.