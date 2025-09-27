Население Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей выражают благодарность за обретенную свободу, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. РФ освобождает жителей Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей, в ходе создаваемой буферной зоны, от европейских карателей. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в беседе с ТАСС Водолацкий сообщал о том, что наемники из Польши, Болгарии, Германии и Канады, которые находятся в создаваемой РФ буферной зоне, также выступают в роли заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинцев в случае их отступления или сдачи в плен военнослужащим ВС РФ.

"Они [жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей] говорят, что мы наконец-то почувствовали, что мы кому-то нужны. Мы обрели свободу. Пришла Россия, за нами здесь ухаживают, нам помогают, мы не знаем кого благодарить, или [президента РФ Владимира] Путина, или господа Бога, что нас избавил от этих карателей, которые убежали из нашего села или из нашего поселка городского типа, и это расходится как цепная реакция по всем приграничным областям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей понимают, что Россия пришла с миром, чтобы их освободить и защитить от нацистского режима.

22 мая 2025 года президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о принятии решения о создании буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.