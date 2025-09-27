Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил, что страны как таковой уже не существует

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украины как государства больше не существует, на ее месте находится полигон и люди как материал для уничтожения киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Украины как таковой уже не существует. В принципе ее нет. Сегодня просто есть полигон. Полигон из территории, людей, которые там живут. Как материал в их [англичан, которые установили контроль над Украиной] понимании, который можно уничтожить, можно использовать как рабов, как подопытных кроликов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исходя из этой ситуации, президентом РФ Владимиром Путиным были четко определены цели и задачи проведения СВО - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.