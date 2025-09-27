Лавров поздравил нового главу МИД Казахстана по случаю его назначения

Письмо Ермеку Кошербаеву передал посол России в республике Алексей Бородавкин

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин передал новому главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву поздравительное послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

"27 сентября состоялась встреча посла России в Казахстане Алексея Бородавкина и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Посол вручил министру поздравительное послание по случаю его назначения на этот высокий государственный пост от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Алексей Бородавкин присоединился к этому поздравлению и пожелал успехов Ермеку Кошербаеву в его ответственной деятельности", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня", - проинформировали в посольстве РФ.

26 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Мурата Нуртлеу с должности главы внешнеполитического ведомства и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, который ранее был послом республики в РФ.