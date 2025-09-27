По словам главы МИД России, после 1945 года ход всемирной истории изменился навсегда

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия неизменно хранит память о боевом братстве со всеми странами-союзниками, вставшими на сторону справедливости в борьбе с нацизмом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил, что 80 лет назад завершилась самая разрушительная война в истории человечества, унесшая жизни более 70 млн человек.

Лавров отметил, что в 2025 году в Москве и Пекине прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы - 9 мая и 3 сентября, в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Эти события сопровождались масштабными военными парадами, символизирующими решающий вклад советского народа в разгром нацистской Германии, а также важную роль Китая в поражении японского милитаризма. По словам министра, Россия глубоко уважает память обо всех союзниках, которые боролись на стороне добра против сил зла.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после 1945 года мировая история изменилась навсегда. Победа над нацизмом и милитаризмом, под знамена которых встала значительная часть Европы, открыла путь к миру, восстановлению и дальнейшему процветанию.