Лавров: корень мировых проблем лежит в попытках деления на "цветущий сад" и "джунгли"

Глава МИД РФ подчеркнул, что принципы Устава ООН по сей день служат "ярким маяком международного сотрудничества" и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Корень всех проблем заключается в непрекращающихся попытках разделить мир на "цветущий сад" и "джунгли". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем - непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда". Мы выступаем за беспрекословное следование принципу равенства: в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве - независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что принципы Устава ООН по сей день служат "ярким маяком международного сотрудничества" и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности, воплощая многовековой опыт сосуществования государств. "Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены [ООН] соблюдали эти принципы - во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. На практике, однако, все выглядит иначе", - добавил он.

Глава российского дипведомства указал, что принцип неприменения силы и угрозы силой многократно попирался Западом. "Трагедиями обернулись натовские бомбардировки Югославии, вторжение "ведомой США коалиции" в Ирак, военная операция НАТО по "смене режима" в Ливии. Сегодня незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток", - отметил Лавров.