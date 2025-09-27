Лавров заявил о готовности России к переговорам по украинскому урегулированию

Глава МИД РФ отметил, что безопасность страны, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва по-прежнему готова к переговорам, направленным на устранение первопричин конфликта на Украине.

Он напомнил, что, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия с самого начала спецоперации не закрывала двери для дипломатического урегулирования. По словам Лаврова, ключевыми условиями для начала таких переговоров являются надежные гарантии безопасности страны и защита ее жизненно важных интересов. Министр также отметил, что права русских и русскоязычного населения на территориях, находящихся под контролем киевского режима, должны быть полностью восстановлены. Только на этой основе, подчеркнул он, можно обсуждать и гарантии безопасности самой Украины.

Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что ни Киев, ни его европейские союзники пока не демонстрируют понимания серьезности ситуации и не готовы к честному диалогу.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что НАТО продолжает расширение вплотную к российским границам, несмотря на обещания, данные еще советскому руководству, о непродвижении альянса "ни на дюйм" на восток. Он добавил, что такое поведение противоречит обязательствам, взятым странами-членами НАТО в рамках ОБСЕ, соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять ее за счет других государств и не стремиться к доминированию.