Лавров: любая агрессия против России получит решительный отпор

У НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Любая агрессия против России получит решительный отпор, у НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - подчеркнул Лавров.