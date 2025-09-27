Лавров: Россия надеется на продолжение диалога с США

Москва видит стремление Вашингтона к прагматизму, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит у нынешней американской администрации стремление к развитию прагматичного взаимодействия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске, - подчеркнул глава МИД РФ. - В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Как позднее отметил Лавров, Трамп и его команда после саммита на Аляске стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию, "понимая, что необходимо устранить первопричины [конфликта]".