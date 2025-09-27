Лавров заявил об особой ответственности РФ и США в предотвращении мировой войны

Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива президента России Владимира Путина о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года, отметил глава российского МИД

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об особой ответственности России и США за избежание рисков, способных привести человечество к новой войне.

"На России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива Российской Федерации, выдвинутая президентом Владимиром Путиным 22 сентября, о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года. При условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - заявил он.