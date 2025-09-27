Также это позволит создать условия, необходимые для сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Реализация инициативы президента России Владимира Путина о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после завершения действия документа позволит избежать гонки стратегических вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях", - отметил министр.