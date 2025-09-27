Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за демократизацию Совета Безопасности (СБ) ООН путем расширением представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности. Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки, - сказал министр. - Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента".

Глава МИД РФ также напомнил, что существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. "Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах, - подчеркнул он. - Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран глобального Юга и Востока. Укрепляется влияние АС (Африканский союз - прим. ТАСС), СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств - прим. ТАСС) и других региональных объединений".

"Эти новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов нашей Организации", - констатировал Лавров.