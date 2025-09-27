Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия призывает предотвратить "дворцовый переворот" в Секретариате ООН и его узурпации западными странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Недавно генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил комплексную реформу ООН. Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах", - сказал он. - Нельзя допускать попыток "дворцового переворота" в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства".

Лавров указал на важность того, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов. "Призываем генерального секретаря, всех сотрудников секретариата неукоснительно следовать принципам беспристрастности и равноудаленности в соответствии со статьей 100 Устава", - подчеркнул министр.

Глава российского МИД обратил внимание, что реформа ООН - "лишь часть комплексной задачи преобразования всей системы глобального управления, включая подлинную демократизацию МВФ, Всемирного банка и ВТО - соразмерно весу и роли глобального Юга и Востока в мировых экономике, торговле и финансах". "Рассчитываем на конструктивное обсуждение вопросов развития организации на специальном заседании Совета Безопасности, которое Россия в качестве председателя планирует организовать в День ООН 24 октября этого года", - добавил Лавров.