Выступление главы МИД РФ стало одним из кульминационных моментов недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН по традиции стала одним из кульминационных моментов недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Выступление перед представителями журналистского корпуса, как и прежде, собрало полный зал, передает корреспондент ТАСС.

Многие из пресс-пула ООН знают Лаврова в бытность его нахождения на посту постпреда России. Иностранные корреспонденты за месяц до недели высокого уровня начинают интересоваться у российских коллег и дипломатов миссии РФ, когда прибудет министр и будет ли он общаться с прессой.

На этот раз журналисты более чем за час до конференции занимали место в зале.