Глава МИД РФ отметил, что Москва никогда не атакует гражданские объекты

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Беспилотники, которые были якобы обнаружены на полькой территории, имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", - сказал министр.

"Когда упали беспилотники на польской территории, мы в тот же день, как только поляки стали поднимать тревогу, предложили по линии министерств обороны провести встречу и по-деловому, без всякой истерики разобраться с этой ситуацией, - продолжил глава МИД РФ. - Но когда уходят от честного разговора, обвиняют во всем, а на предложение "давай сядем разберемся", тебе говорят: "Нет".

Лавров подчеркнул, что РФ никогда не атакует гражданские объекты.