Глава МИД РФ спросил у журналистов, не интересно ли им "узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление, что никто из западных журналистов не попытался узнать подробности произошедшего в Буче.

"Я год назад, когда все это было так же, как сегодня в тупике, призвал к вашему журналистскому азарту. Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были? Никто из вас, как я понимаю, потом не устраивал журналистского расследования, хотя по поводу гораздо менее громких инцидентов такие расследования сплошь и рядом", - сказал министр на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

О событиях в Буче

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.

В июле 2024 года Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что провокация в Буче была нужна киевскому режиму, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Москвой, несмотря на то, что прежде на переговорах стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было принято по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.