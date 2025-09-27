Лавров: некоторые знающие люди говорят, что новые удары по Ирану обсуждаются

По мнению главы МИД РФ, все это синхронизировано - и военная угроза, и меры экономического удушения Ирана

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на "знающих людей" заявил об угрозе новых ударов по Ирану.

"То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется, и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, - это тоже достаточно показательно", - обратился к журналистам глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По мнению главы МИД РФ, все это синхронизировано - и военная угроза, и меры экономического удушения Ирана.

На его взгляд, "это печально". "Это означает только одно - что западные страны в грош не ставят, как у нас говорят, резолюции Совета Безопасности [ООН]. Что по Ирану, что по Косово, что минские договоренности по Украине и примеров таких огромное количество", - указал Лавров.