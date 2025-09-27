Лавров: США и РФ хотят развивать проекты в сферах с совпадающими интересами

Глава МИД РФ отметил, что "таких случаев немного"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и США зафиксировали желание реализовывать совместные взаимовыгодные проекты в сферах, где интересы двух стран совпадают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя его недавнюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

"Встречались с Марко Рубио, с ним зафиксировали эту философию: в тех случаях, когда интересы совпадают - а в отношениях между США и Россией таких случаев, конечно, немного, - но когда они совпадают, будет глупым не использовать это обстоятельство, чтобы реализовать какие-то совместные взаимовыгодные проекты", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Россия и США, отметил министр, еще в начале 2025 года на разных уровнях взаимно признали наличие у стран национальных интересов. "И продвижение этих национальных интересов является правом каждого государства", - подчеркнул глава российской дипломатии.

В тех же случаях, когда интересы России и США не совпадают, главным является недопущение конфронтации, указал Лавров. "Здесь у нас [с США] абсолютно единая позиция", - заключил министр.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась 24 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Она началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате, ее продолжительность составила более 50 минут.