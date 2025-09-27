Лавров: Россия не видит у США отклонений от курса на честный диалог

Глава МИД РФ также указал на разногласия Вашингтона и Пекина по экономическим вопросам

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия не видит отступления США от курса на честный и открытый диалог с теми странами, с которыми у них возникают разногласия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведения открытого, честного диалога с Российской Федерацией. Как и с Китайской Народной Республикой, как и с целым рядом других стран, с которыми у Соединенных Штатов возникают разногласия, противоречия, различное видение того, как дальше торговать, как дальше вести экономические дела", - сказал он.

Соединенные Штаты, в отличие от некоторых европейских стран, считают неправильным, когда государства отказываются от диалога, Россия ценит эту позицию, подчеркнул Лавров. "И уж в такие времена, когда множество событий происходят глобального, эпохального значения, не разговаривать друг с другом просто преступно", - отметил министр.

"Поэтому мы ценим, что администрация [президента США Дональда Трампа] с самого начала предложила возобновить наш диалог", - резюмировал глава российской дипломатии.