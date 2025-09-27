Лавров: Европа превратила дипломатию в "обхаживание" Вашингтона

Глава МИД РФ отметил, что страны Европы подменили дипломатию санкциями

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Некоторые европейские страны подменили дипломатию санкциями и превратили ее в "обхаживание" американской администрации ради продолжения курса бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Дипломатию некоторые наши европейские коллеги превратили либо в обхаживание своих товарищей из Вашингтона, чтобы товарищи из Вашингтона продолжали играть в войну Байдена, либо подменяют дипломатию санкциями", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.