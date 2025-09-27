Ситуация в Боснии и Герцеговине критическая, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Выполнение Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине будет в том числе рассмотрено в председательство России в СБ ООН, ситуация в регионе критическая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"В частности, в наше председательство будет рассматриваться выполнение Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине. Это достаточно своевременно получится, потому что ситуация там критическая - берут курс на развал этих Дейтонских соглашений и на ущемление прав сербского народа в грубое нарушение Дейтонских соглашений, которые провозгласили равноправие трех государствообразующих народов: сербов, хорватов и бошняков. Так что это будет интересное мероприятие", - сказал министр.

При этом он пояснил, что каждый месяц на повестке дня СБ "уже автоматически появляются вопросы, которые являются следствием принятых ранее резолюций, а резолюции, как правило, подразумевают периодический обзор того, как они выполняются". "И секретариат просто заранее распространяет перечень тех тем, которые в том или ином месяце надо заслушать, обсудить, и, возможно, дать дополнительные указания о выполнении соответствующих решений", - сказал Лавров.

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине конфликтующие стороны согласовали 21 ноября 1995 г. на военной базе Райт-Паттерсон близ города Дейтон в США (отсюда неофициальное название документа). 14 декабря 1995 г. в Париже документ подписали президенты БиГ, Хорватии и Сербии (от Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории) Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич. Гарантами выступили США, Россия, Великобритания, ФРГ, Франция. Документ вступил в силу сразу после подписания. 15 декабря 1995 г. он был одобрен Совбезом ООН.