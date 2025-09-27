В день вступления в силу Устава ООН будет рассмотрено его выполнение, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия планирует 24 октября провести заседание в качестве председателя СБ ООН, чтобы в день вступления в силу Устава ООН рассмотреть его выполнение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"На наше председательство приходится юбилейная дата - 24 октября, день образования Организации Объединенных Наций. Мы в этот день планируем провести специальное заседание. Не для того, чтобы опять выражать поддержку тем принципам, которые были заложены отцами-основателями в Устав организации, а чтобы посмотреть, как эти принципы сегодня должны выполняться", - сказал он.

Министр подчеркнул, что подавляющее большинство этих принципов "прямо относится к процессу многополярности". "Это и суверенное равенство государств, это и невмешательство в дела друг друга, это и право наций на самоопределение, право народов определять свою судьбу, - все это в Уставе все эти 80 лет было закреплено, но выполнялось далеко не всегда. Так что это будет заседание с прицелом на анализ и желательны практические выводы о том, как дальше развивать Организацию Объединенных Наций", - сказал он.