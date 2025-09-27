В ней уже "сорваны предохранители", подчеркнул глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг сектора Газа уже не просто взрывоопасная, а с "сорванными предохранителями". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно", - сказал глава российской дипломатии.

Лавров отметил: "Продолжается коллективное наказание палестинского народа, что ничуть не лучше терактов, которые мы все осуждаем". "Коллективное наказание также запрещено международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.