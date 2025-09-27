Глава МИД РФ не сомневается, что турецкая сторона уважает свой народ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия уважает позицию Турции и не сомневается, что турецкая сторона уважает свой народ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Хочу подтвердить то, что я говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнера. Мы уважаем позицию Турецкой Республики, и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста СNBC из Турции.

Журналист задала вопрос о том, продолжит ли Анкара закупать сырье из России после того, как президент США Дональд Трамп попросил главу Турции Тайипа Эрдогана в Белом доме прекратить импорт российской нефти. Также она попросила прокомментировать закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400 и возможность передачи их другой стороне в случае, если Турция является конечным пользователем.